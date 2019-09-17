Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, savcılık tarafından verilen iznin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslar polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Polis elde edilen veriler ışığında sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Önceden belirlenen 15 adrese özel harekât ekiplerinin de desteği sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda baskın yapılan evlerde 34 gram esrar, 209 gram eroin ile 725 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 15 kişiden 13'ü yakalandı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.