Uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği "Börü" engelledi - MERSİN

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin çalışmasında, Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen zanlının kullandığı hafif ticari araç takibe alındı.Ekipler, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli T.Ö'nün konaklamak için kente girdiğini belirledi.Akdeniz ilçesinde bir otele geldiği tespit edilen şüphelinin kullandığı hafif ticari araç narkotik köpeği "Börü" ile arandı.Aracın motor kısmındaki gizli bölmede, 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.Sürücü T.Ö. gözaltına alındı.