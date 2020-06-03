Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - BATMAN

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, bir miktar eroin, 400 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 bin 350 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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