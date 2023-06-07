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Parkta uyuşturucu satarken yakalanmıştı, cezası belli oldu

Adana'da, motosikletiyle parkta uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi

Giriş: 07.06.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Uyuşturucu satarken yakalanmıştı, cezası belli oldu
AA

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletiyle parkta uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığın cezası belli oldu. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polislerce merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde gece vakti Güney Yıldızı Parkı'nda motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağını da dikkate alarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İ.Y. savunmasında, uyuşturucu satmadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Uyuşturucuyu kendim kullanıyordum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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