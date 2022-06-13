Uyuşturucu operasyonundan cinayet zanlısı çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden birinin cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. ve T.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.