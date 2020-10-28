Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - BURSA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 510 gram metamfetamin, 350 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar sentetik ecza tableti ele geçirildi.Bu uyuşturuculardan bazıları dedektör köpek tarafından şüphelilerden birinin evindeki boş kuş kafesinin içinde bulundu.Gözaltına alınan 6 şüpheliden B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.Ö, S.P, B.D, D.Y. ve S.P'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.