Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - ADANA

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ADANA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerdeki aramada, 50 gram eroin, 2,65 gram sentetik uyuşturucu ve 23 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılardan E.A. (43) tutuklandı, S.Y. (38),Y.B.K. (20),E.B. (21) ve M.H. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.