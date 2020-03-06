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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - HATAY



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şahısların karakoldan çıkarılmasından görüntü- Jandarma araçlarının çıkışından genel ve detay görüntü

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıHATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Aktepe Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapan ekipler, 100 gram eroin ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan A.Y, H.Y. ve Suriyeli uyruklu M.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.