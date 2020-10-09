Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - BURSA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 7 bin uyuşturucu tablet, 1 kilo 770 gram esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A, Y.A. ve G.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Zanlılardan Ö.Ü'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.