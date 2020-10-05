Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Avcılar ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 15 gram eroin, 10 kilo 80 gram uyarıcı hap, 720 gram metamfetamin, 420 kutu sentetik ilaç, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.