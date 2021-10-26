Malatya'da operasyon! 18 kişi tutuklandı

Habertürk'ten Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 22 Ekim’de Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli’nde gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 21 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.