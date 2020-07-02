Uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - HATAY

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beyköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Ekipler, tarlada ekili 2 bin 221 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 770 gram esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.Gözaltına alınan E.G. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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