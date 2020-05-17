Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde "Ateş" lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, takibe aldığı şüpheli ile görüşen iki kişiyi durdurdu.

Ekipler, Hakan K. (58) ve Sinan B'nin (29) yaptığı üst aramasında 12,3 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler uyuşturucu maddeleri 200 lira karşılığında "Ateş" lakaplı Ömer İ'den (28) satın aldıklarını anlattı.

Polis, şüpheli Ömer İ'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 233,3 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1165 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden Hakan K. ve Sinan B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Ömer İ. tutuklandı.