Uyuşturucu operasyonunda 84 kilogram esrar ele geçirildi - ŞANLIURFA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen 2 aracı uygulama noktasında durdurdu.Dedektör köpek yardımıyla araçlarda yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilogram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili iki şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

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