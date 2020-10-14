Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - KÜTAHYA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak için il dışından otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında "dur" ikazına uymayarak kaçtı. Kısa süren takibin ardından durdurulan otomobildeki A.D, R.T.T, İ.U, R.Y, K.K, İ.T. ve S.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin bulunduğu otomobil ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 103 gram sentetik uyuşturucu, 7 hap, uyuşturucu içimine hazır olarak paketlenmiş 5 cam aparat, 1 hassas terazi ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi.