Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - KONYA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Seydişehir ve Konya'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.