Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - MUĞLA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.Öte yandan, soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

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