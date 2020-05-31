Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - BURSA

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen H.K. ve N.K'ye yönelik operasyon başlattı.Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiğinden şüphelenilen 3 bin lira ele geçirildi.H.K. ve N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.