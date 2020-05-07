Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - DENİZLİ

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İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dımbazlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, uyuşturucu alıcısı gibi davranarak Adem T. (45) ile Ahmet Y'nin (43) evine geldi.Jandarma ekibine Hint keneviri satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.Evde yapılan aramada çatı, balkon ve ahır kısmına saksılara ekilmiş halde 200 kök Hint keneviri, 20 litre sahte alkol, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 50 mermi ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.