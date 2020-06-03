Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Belirlenen bir otomobili kent girişinde durduran polis, narkotik köpeği Lady'nin de katılımıyla araçta arama yaptı. Motor kısmına gizlenmiş 175 gram skunk ele geçirildi."Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.