Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - BURSA

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.M'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait Orhangazi ilçesindeki eve operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada 122 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy hap, bir miktar metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan Ü.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.