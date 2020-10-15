Uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - ADANA

AA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.Adreslerde, 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.Polis, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.