Uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - GAZİANTEP

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 250 gram uyuşturucu madde, 223 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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