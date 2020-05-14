Uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

AA

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Mesut Ö'nün uyuşturucuyu Esenyurt'ta adını Furkan olarak bildiği "Oz Büyücüsü" lakaplı kişiden aldığını söylemesi üzerine Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi.Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, Abdulcebbar S. adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi, 5,4 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.Adreste bulunan Furkan D. (23),Muhammed Ö. (26),Hüseyin B. (25) ve Gülüzar D. (24) gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden Furkan D'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan aranma kaydının olduğu bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülüzar D. serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin B. ile Muhammed Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Furkan D. ise tutuklandı.