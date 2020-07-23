Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 104 kişi tutuklandı - İSTANBUL

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar'da son 8 günde düzenlenen 3 operasyonda, 160 kişi kişi gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 132 kilo 395 gram metamfetamin, 12 kilo 827 gram esrar, 4 kilo 260 gram skunk, 268 gram bonzai, 7 kilo 320 gram Afyon sakızı, 7 kilo 803 gram eroin, 136 gram kokain, 65 kök Hint keneviri, 26 adet ecstacy hap, 18 kutu sentetik madde, 64 kilo 780 gram kimyasal madde, 10 tabanca, 2 pompalı tüfek, 257 mermi, 92 bin 640 lira 1040 dolar, 950 avro ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 104'ü tutuklanırken, 56'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.