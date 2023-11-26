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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Uyuşturucu" kavgası: 1 ağır yaralı

        Ankara'da "uyuşturucu" kavgası: 1 ağır yaralı

        Ankara'da, "uyuşturucu" nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kavganın ardından polis 5 kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:34 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:34
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        "Uyuşturucu" kavgası: 1 ağır yaralı
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında "uyuşturucu" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.

        Tartışmanın silahlı ve bıçakla kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ç.O., hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili E.Ö., H.M.P., M.M.Ü., Y.S. ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.

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