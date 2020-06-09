Uyusak da dinlenmiş hissiyle uyanmıyoruz!

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Türkiye’nin uyku alışkanlıklarını belirlemek ve iyi uykuya dair farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirilen “Türkiye Uyku Araştırması”, Türk insanının neredeyse yarısının derin ve rahat uyumadığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılanların yüzde 75’i alarmı erteleyip tekrar uyumaya çalıştığını söyledi. Dinlenmiş hissi ile uyanmayanların oranı ise yüzde 54 oldu. Her dört kişiden biri uykusunda rüya gördüğünü belirtti. Kadınlar, erkeklere oranla daha fazla rüya gördüğünü söyledi.

CUMARTESİ GÜNLERİ UZUN UZUN UYUYORUZ

Araştırma en uzun uykumuzu hafta sonlarına sakladığımızı gözler önüne serdi. Özellikle cumartesi gününün gecesi en uzun uyuduğumuz gün olduğu ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 63’ü en uzun uykuya cumartesi gecesi yattıklarını söyledi. En rahat uyuduğumuz pozisyon ise sağ yana yatmak oldu. Her dört kişiden biri “Sağ yana yatarak daha rahat uyurum” dedi. Araştırmaya göre gece boyu ortalama iki kez uyanıyoruz. Uyanma sebeplerimizin başında ise tuvalete gitmek geliyor.

GENÇLER VE BEKARLAR YATAĞA TELEFONLA GİRİYOR

Türkiye Uyku Araştırması, yatakta bile teknolojiden uzak durmadığımızı kanıtladı. Uyumadan önce teknolojiyi kullanan, TV ya da telefon ekranına bakanların oranı yüzde 44 oldu. Araştırmaya göre teknolojiyi en çok bekarlar ve gençler kullanıyor. Özellikle 18-35 yaş grubu yatmadan önce sosyal medyaya mutlaka göz atıyor, 18-24 yaş arası öğrenciler ise yatakta bilgisayarla sıkça vakit geçiriyor. 35-45 yaş aralığındaki evli ve çocuklu kişiler ise yatağa uzandığında telefonla ilgilenmeyi kendilerine ayırdıkları bir süre olarak tanımlıyor.