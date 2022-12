HABERTURK.COM

İnsanlık tarihindeki serüveni günümüzden 5 bin yıl öncesine dayandırılan camın ışıklı ve renkli dünyası, 'Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar' adlı ' sergisi, ziyaretçileri farklı düşünsel iklimlerde yolculuğa çıkarmak üzere Atatürk Kültür Merkezi AKM Galeri'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Cam Ocağı Vakfı’nın 20’nci yılı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla açılan sergi, 25 Aralık’a kadar AKM Galeri'de gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılış ziyaretinde yaptığı konuşmasında: “Cam Ocağı Vakfı’nın 20'nci yılı vesilesiyle ve 'Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı' münasebetiyle ve bakanlığımızın desteğiyle düzenlenen bu özel sergide, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Cam Ocağı Vakfı benim için de çok kıymetli bir kurum. Daha önceki görevim sırasında, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğim sırasında da kendilerine destek olmaya çalıştım. Cam bir süs malzemesi olarak 5.000 yıl önce hayatımıza girdi ama hayatın her alanında çok etkin bir şekilde kullandığımız, elbette ki sanatla yan yana geldiğinde de bize çok farklı imkanlar sunan, çok özel bir malzeme. Bu nedenle bizim kültürümüzde ve yaşantımızda da önemli bir yeri var. İstanbulumuz başta Beykoz olmak üzere; cam konusunda da inanılmaz bir birikimi var. Çubuklu’da kurulan imalathane ile ülkemiz camcılığı farklı bir noktaya geldi. Aslında çok önemli bir kültürel miras konusu bütün bu cam yolculuğumuz. Ne mutlu ki ülkemizin önemli girişimleriyle bu sene Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Cam Yılı ilan edildi. Biz bu sergiyi burada açıyoruz; eş zamanlı olarak da dün New York Türkevi’nde yine çok kıymetli cam sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir sergiyi de uluslararası bir alanda ziyarete açmış olduk. Orada da Türk cam sanatçılarını New York’ta farklı mecralarla tanıştırma imkanımız olacak’’ dedi.

Sözlerine "Bugünün projesi olan Uyum ve Denge ‘Cam Işıkla Yaşar’ı okuduğumda konsepti çok beğendim ve etkilendim. 2002’de Cam Atölyesi olarak başlayan yolculuk, bugün vakfımıza emek veren herkesin ortak çabalarıyla uluslararası cam üretim ve eğitim merkezi olma aşamasına geldi. Bu nedenle ben Cam Ocağı Vakfı’mıza destek olan emek veren herkese ayrı ayrı tebrik ediyorum.Vakfımız bu konuda oldukça başarılı işler ortaya çıkarıyor. Serginin hazırlanmasında emeği geçen; sanatçılar başta olmak üzere, vakıf yöneticilerini, sergi Küratörü Seda Yavuz’u, sergi destekçisi kurum ve kuruluşları tebrik ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun’’ diyerek sözlerini noktaladı.

Sergide Cam Ocağı Vakfı’nın kuruluşundan bu yana hem Türkiye’den hem yurt dışından sanatçıların eserleriyle oluşturulan 2.300 parçayı aşan koleksiyonundan, Seda Yavuz’un küratörlüğünde titizlikle seçilmiş eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. “Bir nesneyi sanat yapan nedir?” sorusunu yönelten sergi, 20'nci yüzyıl itibariyle zanaatın bir nesnesi olmaktan çıkıp sanatın öznesi olmaya başlayan cam malzemesine farklı bir gözle bakmaya davet ediyor.

67 sanatçının sıcak cam üfleme, alevle şekillendirme, kuma döküm, füzyon, kalıpla şekillendirme, boncuk ve mine olmak üzere belli başlı bütün teknikleri ustalıkla uygulandığı örneklerinin yer aldığı sergi, cam sanatının kapsamlı bir şöleni niteliğinde. Işık, yansıma ve rengin ön plana çıktığı sergiye cam tekniklerini ve uygulama yöntemlerini detaylandıran ve cam üretimine yakından bakmayı sağlayan videolar da eşlik ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nin geleneksel ve güncel sanatlara ev sahipliği yapan alanı AKM Galeri, Taksim Meydanı’na bakan cam cephesiyle dışarısı ile organik bir ilişki kuruyor. Meydandan salona doğru bakıldığında büyük bir cam pencere açıklığı ve sergi salonundan meydana doğru bakıldığında zamansız, aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş bir alan görülüyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, kapıdan girer girmez ışık ve yansımanın ön plana çıktığı bir dünyaya adım atacak.

'Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar' sergisi kapsamında Doç. Dr. Mustafa Ağatekin, camın sanat tarihindeki gelişimini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirecek

Cam sanatının en özel örneklerinin sunulduğu 'Uyum ve Denge: Cam Işıkla Yaşar”'sergisi kapsamında 23 Aralık tarihinde, Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ağatekin, "Dünyada ve Türkiye'de camın sanat alanı içindeki gelişimi’’ isimli bir söyleşiyle sanatseverlerle buluşacak. Profesör Dr. Mustafa Ağatekin’in saat 17.00'de AKM Kütüphanesi’nde başlayacak olan söyleşisinde, hem Türkiye’de hem de dünyada gelişen sanatta camın rolünü, tarihini, gelişimini ve camın sanatla olan bağını dinleyiciye aktaracak.