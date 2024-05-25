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        Haberler Yaşam Uyudu ve 9 yıl boyunca uyanmadı! Ellen Sadler uyandığında 21 yaşındaydı!

        Uyudu ve 9 yıl boyunca uyanmadı! Ellen Sadler uyandığında 21 yaşındaydı!

        İngiltere'nin Turville köyünde Ellen Sadler 9 yıl boyunca uyudu! 1871 yılında yaşanan olay yıllar boyunca gizemini korumaya devam etti. Sizin için Ellen Sadler'in gizemli öyküsünü derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:01
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        • 1

          Uyku vücudun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Her sağlıklı insan gün içinde 7-8 saate yakın uyumalıdır. Fakat Ellen için durum biraz daha farklıydı. Küçük kız bir gece uyudu ve 9 yıl boyunca bir daha uyanmadı. İşte Ellen'ın duyanları şaşkına çeviren hikayesi!

        • 2

          11 YAŞINDAYKEN UYUYMAK İÇİN YATTI

          Ellen, 11 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamamıştı. Bir gece 12 kardeşiyle beraber uyumak için yattı fakat ertesi sabaha uyanamadı. 29 Mart 1871 yılında ailesi onun öldüğünü sandı.

        • 3

          UYANDIRMA ÇABALARINA YANIT VERMEDİ

          Ailesi durumu fark ettikten sonra onu uyandırmak için çeşitli çabalar gösterdi fakat Ellen hiçbir uyanma belirtisi göstermedi. Nabzı atan ve nefes alan küçük kızın komaya girdiğine karar verildi.

        • 4

          KÖYDEKİLER ONU GÖRMEYE GELDİ

          Annesi 9 yıl boyunca Ellen'a bir bebek gibi baktı. Sütünü ve çayını verdi. Uyuyan kız kilo ve güç kaybediyordu. İnsanlar alışılmadık bir fenomeni görmek için evlerine gelmeye başladı. Ona baktılar, uyandırmaya çalıştılar ve arkadaşlarına ondan bahsettiler.

        • 5

          Bir süre sonra Ellen'ın hikayesi çeşitli ülkelere yayıldı. Ellen'ın ailesinin evine "Uykulu Kulübe" adı verildi. Kızın durumu adeta bir şova dönüşmüştü. Saçından biraz almak için şaşırtıcı paralar ödeyen insanlar vardı.

        • 6

          AİLESİ DURUMU FIRSATA ÇEVİRİYOR SANDILAR

          Teklif edilen yüklü miktardaki paradan dolayı polisler kızın ailesinden şüphelendi. Kızın durumunun para tuzağı olarak kullanıldığını düşünen polisler bir soruşturma başlattı fakat yapılan araştırmalar sonucu bu şüphenin yersiz olduğu meydana çıktı.

        • 7

          ANNESİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

          Kızının yıllardır uyumasına dayanamayan Anne Sandler, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Doktorların söylemesine göre küçük kızın annesinin kalbi 9 yıldır çektiği üzüntüye dayanamadı.

        • 8

          ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA UYANDI

          Ellen, annesi öldükten 5 ay sonra 21 yaşında olarak uyandı. Söylediğine göre 9 yıl boyunca tek bir rüya bile görmemişti. Bedeni 21 yaşında olsa da zihni halen 11 yaşında olan Ellen, gelişimden uzak kalmıştı.

        • 9

          ELLEN'DAN SONRA NARKOLEPSİ KEŞFEDİLDİ

          Dr. Gelineua ise Ellen'ın nasıl uyuduğunu ve 9 yıl sonra nasıl uyandığını araştırmaya başladı. 1880 yılında ise narkolepsi keşfedildi. Narkolepsi, ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığı, normal dışı zamanlarda uyku hali ve ani uyku atakları ile tanımlanan kronik bir uyku bozukluğudur.

          Kaynak: Bright Side

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