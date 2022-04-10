Uysal'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kriter

DP Lideri Uysal'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üç kriter

Altılı ittifakın ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıraladı. Uysal, sosyal medya hesabı Twiter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!