Uykusuzluk kabusunuz olmasın! Ayak parmaklarınıza bunu yaptığınızda anında uykuya dalacaksınız

Pek çok kişinin başına bela olan bu uyku sorununu çözen çok sayıda ilaç, takviye, cihaz ve uygulama var. Bununla birlikte, daha hızlı uyku biletiniz zaten elinizin altında olabilir ve bunun tek içerdiği basit bir parmak kıvırma egzersizidir.