Uykusuzluk kabusunuz olmasın! Ayak parmaklarınıza bunu yaptığınızda anında uykuya dalacaksınız
Yatakta uzanıyorsunuz, tavana bakıyorsunuz ve her an bir uyku dalgasının gelmesini umutla bekliyorsunuz. Bir süredir o tavana bakıyorsanız, yakın zamanda yapılan bir WebMD anketinde uykuya dalmanın yarım saatten fazla sürdüğünü bildiren katılımcıların yüzde 43'üyle iyi bir aynı dertten mustaripsiniz demektir. Yapılan araştırma sonucunda 2.000 katılımcıdan ortalama uyku gecikme süresinin 29,8 dakika olduğu belirlendi.
- 1
Uzmanlar sağlıklı bir uyku gecikme süresinin yaklaşık 20 dakika olduğunu söylüyor. Peki bu kadar çok insanı yatma saatinden önce ayakta tutan şey nedir? Uyku bozuklukları, obezite, sık tuvalete çıkma, fiziksel ağrı, endişe ve kabuslar anket katılımcılarının belirttiği sayısız nedenden sadece birkaçıydı.
- 2
Uyku eksikliğinin sağlığımız üzerinde hem kısa vadeli hem de uzun vadeli etkileri olabilir. Gecede yedi saatten az uyuyanlar diyabet, kalp hastalığı, felç veya zihinsel sağlık bozuklukları gibi bazı sağlık sorunlarına yakalanmaya daha yatkın olabilir.
- 3
Pek çok kişinin başına bela olan bu uyku sorununu çözen çok sayıda ilaç, takviye, cihaz ve uygulama var. Bununla birlikte, daha hızlı uyku biletiniz zaten elinizin altında olabilir ve bunun tek içerdiği basit bir parmak kıvırma egzersizidir.
-
- 4
AYAK PARMAKLARINIZI KIVIRMAK AYAK MASAJINA BENZER RAHATLATICI ETKİLER YARATIR
İlaçların veya aletlerin yardımı olmadan samanı toplamanıza yardımcı olmak için, yatağa uzanmayı ve ayak parmaklarınızı ayaklarınıza doğru kıvırmayı deneyin. Gerginliği bırakmadan önce bu konumu birkaç saniye basılı tutun ve gerektiği kadar tekrarlayın.
- 5
Mattress Advisor'a göre, ayak parmaklarınızı tekrarlayan kıvırma ve bırakma hareketi, fiziksel ve zihinsel olarak bizi topraklayarak, uykuda rahat bir rahatlama sağlar. Aslında uzmanlar, bu egzersizin ayak masajıyla deneyimlenen rahatlatıcı hislerin aynısını ürettiğini söylüyor. Yıllar geçtikçe, çok sayıda araştırma ayak masajı ile uykudaki iyileşmeler arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi.
- 6
Kore Hemşirelik Akademisi Dergisi'nde 2006 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, uyku bozuklukları, depresyon bozukluğu ve ilgili fizyolojik belirteçler açısından bakımevlerinde yaşayan 50 yaşlı üzerinde ayak masajının etkilerini incelediler.
-
- 7
Uyku söz konusu olduğunda, çalışma bulguları, on iki adet 30 dakikalık ayak masajı seansı alan katılımcıların, müdahaleyi almayanlara kıyasla uyku kalitesinde bir artış yaşadıklarını gösterdi.
- 8
Müdahale grubunda ayrıca daha az depresyon bozukluğu semptomu olduğu ve hem ruh hali hem de uykuda rol oynadığı bilinen bir hormon olan serotoninin daha yüksek düzeyde olduğu kanıtlandı.
- 9
AYAK REFLEKSOLOJİSİNİN UYKU ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL FAYDALARI
JAN bilimsel dergisinde 2020 yılında yayınlanan bir çalışmanın araştırmacıları, 40'tan fazla bilimsel makaleden toplanan yaklaşık 4.000 yetişkin katılımcının verilerini kullanarak bir meta-analiz gerçekleştirdi.
-
- 10
Çalışma bulguları, ayak masajının, ayak refleksolojisi tedavisi almayanlara kıyasla katılımcıların uyku sorunları olasılığını azalttığını ortaya çıkardı.
- 11
Benzer şekilde, 2022 yılında Menopoz dergisinde yayınlanan daha güncel bir araştırma, bir hafta boyunca her gün ayak masajı alan menopoz sonrası Türk kadınlarının Yorgunluk Şiddeti Ölçeği'nde (FSS) kontrol grubuna kıyasla daha düşük puanlar aldığını ortaya çıkardı.
- 12
Deney grubundakilerin ayak masajı almayanlara göre daha fazla uyuduğu görüldü. Deney grubundaki kadınlar günde ortalama sekiz saat uyurken, kontrol grubundaki bireyler ise yaklaşık yedi saat uyudu.
-
- 13
Uykuya dalmamıza yardımcı olması için her gece ayak masajı yaptırmak kulağa harika (ve biraz pahalı) gelse de, görünen o ki ayak parmaklarının tekrar tekrar kıvrılması da işe yarayabilir. Daha da iyisi, herhangi bir satın alma işlemine gerek yoktur.
Kaynak: Cleveland Clinic