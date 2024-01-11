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        Haberler Yaşam Uykusuzluk çekmeye son! Eşler için en iyi uyku yöntemi açıklandı!

        Uykusuzluk çekmeye son! Eşler için en iyi uyku yöntemi açıklandı!

        Uykusuzluk, bir ilişkide zamanla olumsuz etkiler yaratabilen yaygın bir sorundur. Ancak eşler arasında uykusuzluk sorununa son vermenin etkili bir yöntemi açıklandı. Sağlıklı bir ilişkinin temellerinden biri olan iyi bir uyku düzeni, birçok çiftin hayatını olumlu yönde değiştirebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:22
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        • 1

          Uykusuzluk çekmek, birçok çiftin karşılaştığı bir sorundur ve günlük hayatları üzerinde ciddi bir etki bırakabilir. Kaliteli bir uyku için aslında birçok yöntem bulunabilir. Bunlardan biri de İskandinav uyku yöntemi. İşte daha iyi bir uyku çekmenizi sağlayacak İskandinav uyku yöntemi hakkında bilinmesi gerekenler...

        • 2

          İSKANDİNAV UYKU YÖNTEMİ NEDİR?

          İskandinav uyku yönteminin temel amacı, aynı yatakta uyuyan eşlerin tek bir örtü paylaşması yerine kendilerine ayrı yorganlar almalarıdır.

        • 3

          Real Simple, araştırmaların bir partnerle aynı yatakta uyumanın ve örtüleri paylaşmanın uykuda yüzde 30 daha fazla kesintiye yol açabileceğini keşfetti. Aynı örtü altında yatan eşler sık sık örtü çekme düşüncesine ve stresine girdiği için bir türlü derin uykuya dalamıyorlar.

        • 4

          İSKANDİNAV UYKU YÖNTEMİNİN İLKELERİ

          En kaliteli uyku yöntemlerinden biri olan İskandinav uyku yöntemlerinin ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;

          • Tutarlı bir uyku programını sürdürmek,
          • Yatma vaktine yakın elektronik cihazlardan kaçınmak,
          • Yeme alışkanlıklarına dikkat edilmesi,
          • Lagom, İsveççe “denge” anlamına gelen bir terimdir mutlaka hayatta dengeye önem verilmesi,
          • Uykuya dalmak için rahatlatıcı aktivitelere katılmak,
          • Zihinsel sağlığa öncelik vermek,
          • Aromaterapi, koku kullanımı.
        • 5

          İSKANDİNAV UYKU YÖNTEMİNİN FAYDALARI

          İskandinav uyku yönteminin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

          Daha derin ve daha dinlendirici bir uyku sağlar.

          Tutarlı bir uyku rutini oluşturarak uyku kalitesini artırır.

          Rahatlamaya yardımcı olan sakin ve rahat bir uyku ortamı yaratır.

          Daha sağlıklı bir uyku-uyanıklık döngüsü yaşamanızı sağlar.

          Gevşemeye ve uykuya hazırlanmaya yardımcı olan rahatlatıcı ritüelleri içerir.

          Zihinsel sağlığa öncelik vererek uykuyu etkileyebilecek stres ve kaygıyı azaltır.

          Gevşemeyi teşvik etmek ve sakin bir uyku ortamı yaratmak için aromaterapiden yararlanır.

          Genel refah için hem fiziksel hem de zihinsel yönleri göz önünde bulundurarak uykuya bütünsel bir yaklaşımı destekler.

          Kaynak: The Minds Journal

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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