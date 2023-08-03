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        Haberler Sağlık Uykusuzluğun ve fazla uykunun sağlığa olumsuz etkisi

        Uykusuzluğun ve fazla uykunun sağlığa olumsuz etkisi

        Araştırmalar uykusuzluk ve aşırı uyumanın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerinin tahmin edilenden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Düzenli ve yeterli uyku insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri egzersiz ve sağlıklı beslenme kadar kadar önemli.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:07
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        • 1

          Yetersiz uyku ile fazla uyumak arasında çok bir fark yoktur. Her ikisi de sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar 26 ve 64 yaş arasındaki bireylerin günde 7 ve 9 saat arası uyuması gerektiğini gösteriyor. Bu saatler içerisinde yaşanan sapmalar sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

        • 2

          ALGILAMANIZ ZAYIFLAR

          UC Berkeley'de yapılan son araştırmalara göre uykusuzluk yüz ifadelerini doğru yorumlama yeteneğini zayıflatıyor. Yorgun olduğunuzda, nötr ifadeleri saldırganlıkla karıştırabilirsiniz. Bu durum uzun çalışma saatleri nedeniyle uykusuzluğa maruz kalan tıp uzmanlarında ve güvenlik görevlilerind karşılaşılan bir sorundur.

        • 3

          BAŞ AĞRISI

          Fazla uyku, serotonin seviyelerini bozar ve baş ağrısına neden olabilir. Hafta sonları veya tatillerde fazla uyuyan kişiler de uyandıklarında baş ağrısı yaşabilir. Ayrıca çok fazla uyumak sırt ağrılarına da neden olur.

        • 4

          DEPRESYON

          Çok fazla uyumak depresyonu tetikleyebilir. Depresyonla ilişkilendirilen araştırmalardan birisinde kişilerin yaklaşık yüzde 15'i günde 9 saatten fazla uyuyor ve bu durumun depresyonu tetiklediği gösteriliyor.

        • 5

          SİVİLCE PROBLEMLERİNE NEDEN OLUR

          Yetersiz uyku ciltte sivilce çıkmasına neden olabilir. Ayrıca stresle ilişkilendirilen kortizol hormonu uykusuzluk nedeniyle yükselir. Bu durum yağ bezelerinin aşırı çalışmasına yol açar.

        • 6

          BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞER

          Aşırı uyumak bağışıklık sistemini etkiler. Özellikle vücutta iltihap oluşmasını tetikleyebilir.

        • 7

          CİLTTE KURULUK VE KIRIŞIKLIK

          Uykusuzluk vücudu susuz bırakarak cildin nem dengesini bozar ve cansız görünmesine neden olur. Fazla uyumak ise ciltte kırışıklıkların belirmesine neden olabilir.

        • 8

          KONSANTRASYON BOZUKLUĞU

          Uykusuzluk bilişsel yeteneklerin bozulmasına neden olur. Fazla uyumak da aynı şekilde karar verme mekanizmasını etkiler ve bulanıklaştırır. Bilişsel sağlığınızı korumak için günde 7-8 saat uyumaya çalışın.

        • 9

          KALP SAĞLIĞI

          Araştırmalar günde 9 ila 11 saat uyuyan kişilerde arteriosklerotik kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

        • 10

          GÖZ ALTI HALKALARI

          Uykusuzluk genellikle koyu halkalara ve göz torbalarına neden olur. Aşırı uyumak yine benzer etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

        • 11

          KİLO VERMEK ZORLAŞIR

          Bilimsel araştırmalara göre günde 5 saatten az uyuyan kişiler daha hızlı kilo almaya müsait oluyor. Benzer bir şekilde günde 9 saatten fazla uyumak yine kilo alımına neden oluyor.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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