Uykunuzda kilo verdiren yöntem! Vücut yağını eriten 5 etkili yol
Birçoğumuz vücut yağlarıyla sürekli olarak mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde moda olan diyetler ve egzersizler bile kimi zaman fazla kilolardan kurtulmak için yetersiz kalabiliyor. Vücuttaki bir türlü erimek bilmeyen fazla yağlar canınızı sıkıyorsa yeni bir adım atmanın tam zamanı! Bunun için hem kolay hem de rahat bir yol mevcut: Uyku! Evet, yanlış duymadınız uyku inatçı vücut yağlarınızın bir numaralı düşmanı olacak. Uzmanlara göre uyurken vücut yağını yakmanın bazı küçük ama etkili yolları bulunuyor. İşte uyurken vücut yağlarını yakmanın 5 kolay yolu…
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Kilo verme çoğunlukla can sıkıcı bir konudur ve oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Konu fazla kilolardan kurtulmak olduğunda Uyku Vakfı'na göre, uyku çok önemli bir faktördür ve yeterince uyumamak diyetten verim almanızı engelleyebilir. Ancak, daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olmak için uykunun gücünü kendi yararınıza kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
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Balance One Supplements'ta kayıtlı bir diyetisyen olan RD Trista Best'in kolay kilo vermenin tadını çıkaracağınız tavsiyelerine bayılacaksınız. Best, siz uyurken vücut yağını yakmanın küçük ama etkili 5 yolunu paylaştı.
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Bu ipuçlarının uygulanması ise oldukça kolaydır ve minimum çaba gerektirir, bu da onları spor salonunda veya mutfakta geçirecek saatleri olmayan meşgul kişiler için mükemmel kılar.
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Yatma zamanı rutininizi ayarlamaktan basit diyet ayarlamaları yapmaya kadar, bu ipuçları vücudunuzun doğal yağ yakma süreçlerini optimize etmenize ve sizi daha zayıf ve daha enerjik hissederek uyandırmanıza yardımcı olacaktır.
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Bu nedenle, kilo verme yolculuğunuzu bir sonraki aşamaya taşımaya ve sonunda çok çalıştığınız sonuçları görmeye hazırsanız, erimenize yardımcı olmak için uyku rutininizde yapabileceğiniz küçük ama güçlü değişiklikleri keşfetmek oldukça keyifli olacak.
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ARALIKLI ORUCU DENEYİN
Son öğününüzü yatmadan birkaç saat önce yemeye çalışın ve ertesi gün kahvaltıya kadar aç kalın. (Ya da daha iyisi, öğle yemeğine kadar bekleyin.) Nutrients dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir incelemeye göre bu, vücudunuzun gece boyunca enerji için glikoz yerine yağ yakmasına yardımcı olabilir.
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Best, "Aralıklı oruç, yemek yeme ve oruç tutma dönemleri arasında geçiş yapmayı içeren bir diyet yaklaşımıdır. Oruç döneminde vücut, enerji kaynağı olarak depolanmış yağları kullanır ve bu da yağ kaybına neden olur. Uyuduğumuzda vücudumuz doğal olarak oruç durumuna girer. Bunu aralıklı oruçla birleştirmek, oruç süresini uzatarak daha fazla yağ kaybına yol açabilir. uyku sırasında. Ek olarak, aralıklı oruç, insülin ve insan büyüme hormonu gibi kilo kaybını etkileyen hormonların düzenlenmesine yardımcı olabilir." diyor.
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Genel olarak, aralıklı orucu sağlıklı bir yaşam tarzına dahil etmek, uyurken yağ kaybını teşvik etmenin küçük ama etkili bir yolu olabilir.
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UYURKEN ODA ISINIZI SERİN TUTUN
Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, serin bir odada uyumak metabolizmanızı hızlandırabilir ve ısı üretmek için kalori yakan kahverengi yağı harekete geçirebilir. Bu yüzden termostatı kısın ve siz dinlenirken vücudunuzun işi yapmasına izin verin.
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Best, "Serin bir ortamda uyuduğumuzda vücudumuz çekirdek sıcaklığını korumak için daha çok çalışır, bu da yakılan kalori sayısında artışa yol açabilir. Ayrıca, serin bir odada uyumak uyku kalitemizi artırabilir ve bu da kilo vermeye yardımcı olabilir. Yetersiz uyku, kilo alımına yol açabilen hormonal dengesizliklerle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, serin bir uyku ortamı vücudun üretimini artırabilir." diyor
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Serin bir odada uyumak küçük bir değişiklik gibi görünse de uyurken yağ kaybını arttırmanın etkili bir yolu olabilir.
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AKŞAMLARI KUVVET ANTRENMANI YAPIN
Mayo Clinic'e göre kuvvet antrenmanı metabolizmanızı hızlandırabilir. Bu, ağırlık kaldırmanın, uyurken bile (yani vücudunuz dinlenirken) daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabileceği anlamına gelir. Akşam yatmadan önce metabolizmanızı hızlandırmak için hızlı bir kuvvet antrenmanı yapmayı deneyin.
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Best, "Kuvvet antrenmanı kas kütlesini artırabilir, bu da vücudun metabolik hızında bir artışa yol açar, bu da dinlenme halindeyken bile daha fazla kalori yakılmasına neden olur. Ayrıca, ağırlık kaldırmak, yağ kaybında ve kas büyümesinde rol oynayan insan büyüme hormonunun üretimini uyarabilir. Egzersiz ayrıca uyku kalitesini artırabilir ve stresi azaltarak daha dinlendirici bir gece uykusuna yol açarak kilo vermeye yardımcı olabilir." diyor.
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SOĞUK DUŞ ALIN
Cleveland Clinic'e göre, soğuk duşların ve buz banyolarının, serin bir odada uyumaya benzer şekilde, kahverengi yağları uyardığı gösterilmiştir. Ayrıca, soğuk su şoku metabolizmanızı hızlandırabilir ve gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir.
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Best, "Soğuk duşlar, vücudun ısı üretmek için kalorileri yakan kahverengi yağ üretimini artırabilir. Ayrıca uyku kalitesini artırabilir ve iltihaplanmayı azaltarak daha dinlendirici bir gece uykusuna yol açabilir ve sağlıklı kilo kaybını destekleyebilir" diyor.
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YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEKTEN KAÇININ
Araştırmalar, yatmadan hemen önce yemek yemenin vücudunuzun fazla kalorileri enerji için yakmak yerine yağ olarak depolamasına neden olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, sindirim sisteminizin işini yapmasına izin vermek ve uyurken vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olmak için yatmadan en az iki ila üç saat önce yemek yemekten kaçının.
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Best "Çok miktarda yiyecek tüketmek, gece boyunca uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabilir, bu da dinlenme kalitenizi olumsuz etkiler. Yatmadan birkaç saat önce hafif bir yemek yemek, vücudunuzun yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirmesine ve aşırı kalori alımını önlemesine yardımcı olabilir. Aksi takdirde yatmadan hemen önce tüketilen ağır yiyecekler yağ olarak depolanıyor" diyor.
Kaynak: National Library of Medicine, Mayo Clinic, Medical News Today