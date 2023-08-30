Best, "Kuvvet antrenmanı kas kütlesini artırabilir, bu da vücudun metabolik hızında bir artışa yol açar, bu da dinlenme halindeyken bile daha fazla kalori yakılmasına neden olur. Ayrıca, ağırlık kaldırmak, yağ kaybında ve kas büyümesinde rol oynayan insan büyüme hormonunun üretimini uyarabilir. Egzersiz ayrıca uyku kalitesini artırabilir ve stresi azaltarak daha dinlendirici bir gece uykusuna yol açarak kilo vermeye yardımcı olabilir." diyor.