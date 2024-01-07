Uyku rutinleri: Mutlu çiftler uyumadan önce ne yapmalıdır?

Uyumadan önce partnerinizle biraz zaman geçirmek önemlidir. Bir saat ya da sadece birkaç dakika olması önemli değildir; birlikte konuşuyorsanız ve sevginizi gösteriyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey budur. İşte, bazı psikolog tavsiyelerine göre mutlu çiftlerin uyumadan önce ne yaptığına dair detaylar...