Uyku rutinleri: Mutlu çiftler uyumadan önce ne yapmalıdır?
Günün yorgunluğunu birlikte paylaşan mutlu çiftler, uyumadan önce birbirleriyle bağ kurarak sağlıklı bir ilişkiye devam ediyorlar. Uyumadan önceki bu anlar, bazı psikologların verdiği tavsiyelerle mutlu çiftlerin neler yaptığını açıklıyor. Peki, mutlu çiftlerin uyuma ritüelleri nelerdir? İşte sizin için, mutlu çiftlerin ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler...
- 1
Uyumadan önce partnerinizle biraz zaman geçirmek önemlidir. Bir saat ya da sadece birkaç dakika olması önemli değildir; birlikte konuşuyorsanız ve sevginizi gösteriyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey budur. İşte, bazı psikolog tavsiyelerine göre mutlu çiftlerin uyumadan önce ne yaptığına dair detaylar...
- 2
TELEFONLARINIZI SESSİZ MODA ALIP BİR KENARA KOYMALISINIZ
Sosyal medya bağımlılığı, vücudunuzdaki oksitosin salınımını bastırır. Bu hormon duygusal yakınlıktan ve bağlanmadan sorumludur. Psikoterapist Carol Carey'a göre, telefonlarınızı kapatmak veya akşam saat 9 gibi bir kenara koymak eşinizle daha çok vakit geçirmenizi sağlayabilir.
- 3
İŞİNİZİ AKŞAMLARI DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞIN
İşinizi unutmaya çalışın ve yataktayken işinizi kontrol etmeyi bırakın. Ertesi gün işte üretken olabilmeniz için bu zamanı birlikte geçirmek ve biraz dinlenmeniz daha iyi olabilir. Yatak sohbetleri, çiftleri duygusal olarak birbirine bağlar, sorunları unutmanıza yardımcı olur ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar.
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- 4
EŞİNİZLE AYNI ANDA UYUMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Birçok çift, işleri yüzünden gün boyu birbirini görmez ve farklı saatlerde yatma alışkanlığına sahiptir. Psikolog Curt Smith'e göre, mutlu çiftler dişlerini birlikte fırçalar ve aynı anda yatarlar. Bu eylem, ilişkilerinin yakınlığını korumalarına yardımcı olur.
- 5
İÇTEN BİR KONUŞMA YAPABİLİRSİNİZ
Psikolog Ryan Howes, uyumadan önce birkaç dakikanızı partnerinize olumlu duyguları ifade etmeye ayırmanızı öneriyor. Bu, günü olumlu bir şekilde bitirmenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, genel ruh haliniz üzerinde de olumlu bir etki yaratacağını düşünüyor.
- 6
UYUMADAN ÖNCE TARTIŞMAYIN
Smith, uyumadan önce hararetli tartışmalara girmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yatakta kavga etmek asla bir sorunun çözümüne yardımcı olmaz, üstelik iki taraf için de uykuya dalmak daha zor olacak ve ertesi gün kendinizi depresif hissedebilirsiniz.
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- 7
ÇOCUKLARINIZLA UYUMAMALISINIZ
Psikolog Michael Viner-Davis'e göre, çocuklarınızın yatağınızda uyumasına izin verebileceğiniz tek zaman, kabus gördükleri zamandır. Çiftlerin yakınlıklarını koruyabilmeleri için o alana sahip olmaları gerektiğinden diğer zamanlarda yatak odası, çiftlerin özel alanı olmalıdır.
- 8
EVCİL HAYVANLARINIZLA AYNI YATAĞI PAYLAŞMAMALISINIZ
Kansas Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, evcil hayvanlarıyla uyuyan insanların %63'ü yeterince iyi uyuyamıyor. Ayrıca, evcil hayvanınız da gece boyunca uyuyamıyor ve sıklıkla uykunuzu böldüğünden sizi de uyutmayabilir bu yüzden yatağınıza almamalısınız.
Kaynak: Bright Side