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UYKU BOŞANMALARI ARTIYOR Son dönlemlerde çiftler ayrı yataklarda uyumayı daha çok tercih ediyor. Uzmanlar bu durumua "uyku boşanması" diyor. Yapılan son araştırmalara göre de birçok çift ayrı yatmaktan da memnun. "Seni seviyorum ama seninle uyumak istemiyorum" diyenler gittikçe artıyor.

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BİRÇOK ÇİFT AYRI UYUYOR Sleep Foundation'ın yaptığı ankete göre 2023 yılında 1.250 yetişkin ABD'li katılımcılardan yüzde 52,9'u tek başına uyumayı tercih ediyor ve böylece daha iyi uyku uyuduklarını belirtiyorlar.

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UYKU KALİTESİNİN ARTIĞI TESPİT EDİLDİ Kalıtımcılardan 25,7'si ayrı uyumayı denese bile yeniden partnerleri ile uyumayı tercih etti ve bu katılımcıların partnerleri ile uyuyarak uyku kalitelerinin artığı kaydedildi.

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EN BÜYÜK NEDENİ HORLAMA Uyku boşanmalarının başlıca nedeni ise horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptğı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra olsa da ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor.