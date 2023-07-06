Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Uyku boşanması artıyor! İnsanlar yalnız uyumayı daha mı çok seviyor?

        Evli çiftlerin ve birlikte yaşayan partnerler genel olarak beraber uyumayı tercih eder. Birlikte sarılıp uyumak ilişki açısından iyi olsa bile sağlık açısından faydaları tartışmaları devam ediyor. Uzmanlar eşlerin ayrı yataklarda uyumayı tercih etmelerini "uyku boşanması" olarak tanımlıyor.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 11:47
        • 1

          UYKU BOŞANMALARI ARTIYOR

          Son dönlemlerde çiftler ayrı yataklarda uyumayı daha çok tercih ediyor. Uzmanlar bu durumua "uyku boşanması" diyor. Yapılan son araştırmalara göre de birçok çift ayrı yatmaktan da memnun. "Seni seviyorum ama seninle uyumak istemiyorum" diyenler gittikçe artıyor.

        • 2

          BİRÇOK ÇİFT AYRI UYUYOR

          Sleep Foundation'ın yaptığı ankete göre 2023 yılında 1.250 yetişkin ABD'li katılımcılardan yüzde 52,9'u tek başına uyumayı tercih ediyor ve böylece daha iyi uyku uyuduklarını belirtiyorlar.

        • 3

          UYKU KALİTESİNİN ARTIĞI TESPİT EDİLDİ

          Kalıtımcılardan 25,7'si ayrı uyumayı denese bile yeniden partnerleri ile uyumayı tercih etti ve bu katılımcıların partnerleri ile uyuyarak uyku kalitelerinin artığı kaydedildi.

        • 4

          EN BÜYÜK NEDENİ HORLAMA

          Uyku boşanmalarının başlıca nedeni ise horlama. New York Times'ın 2023 yılında 2.200 ABD'li yetişkinle yaptğı bir ankete göre, her beş çiftten biri ara sıra olsa da ayrı yatak odalarında uyumayı tercih ediyor. 

        • 5

          ANCAK BERABER UYUMAK REM EVRESİNİ ARTIRABİLİYOR

          Aksi yönde yapılan birkaç araştırmalarda mevcut. 2020 yılında 12 çift üzerinde yapılan bir çalışmada, birlikte uyuyan çiflerde REM evresinin yüzde 10 daha uzun olduğu tespit edildi. Uyku meselesi kişiden kişiye değişiyor gibi gözüküyor olsa da. Uykusuz kalmak üretkenliğe ve sağlığa olumsuz yansıyor.

          Kaynak: Mashable

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Yepyeni bir HABERTURK.COM
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Siyasiler de Threads'de yerini aldı
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Beşiktaş'ın Halil ısrarı!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Makas katliamının boyutu tespit tutanağında!
        Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor
        Wagner krizinin ardından gelişmeler sürüyor
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Zuckerberg'den Twitter'a gönderme!
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Tadilat yaptırdıkları evlerinde gizli kasa keşfettiler
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Ayrılık rüzgarı! O da mı gidiyor?
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
        Çifte vahşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Arda Güler'in gidiş tarihi!
        Sektörden ilk yorumlar
        Sektörden ilk yorumlar
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        Paris'in kalbinde turistlerin yerini bariyerler aldı
        PSG'ye çıkarma!
        PSG'ye çıkarma!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!