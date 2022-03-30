Uyku apnesiyle birlikte oluşan ürolojik rahatsızlıklara dikkat!

Günümüzde sıkça görülen Obstruktif Uyku Apne Sendromu, hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olarak biliniyor. Gece uyku esnasında yaşanan nefes azalması veya durması gibi belirtileri olan hastalığın bir diğer boyutu da ürolojik rahatsızlıkları beraberinde getirmesi oluyor. Uyku Apne Sendromu hastalarında oluşan gece çok sık idrara çıkma, ani idrar sıkışmaları, sertleşme bozuklukları, istekte azalma gibi ürolojik problemler konusunda konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Doç. Dr. Coşkun Kaya, vatandaşları tedavi konusunda uyardı.
"HASTA NE İLAÇTAN NE DE CERRAHİ İŞLEMLERDEN FAYDA GÖREMEZ"
Uyku apnesiyle birlikte ürolojik rahatsızlık yaşayan hastaları tedavi konusunda uyaran Doç. Dr. Coşkun Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), uyku esnasında ağızdan ve burundan geçen hava akımının en az 10 saniye boyunca azalması veya tamamen durmasına neden olur. Tekrarlayıcı üst solunum yollarının tıkanması ile karakterize önemli bir sendrom olarak karşımıza çıkar. Özellikle de 40’lı yaşlarını geçmiş erkeklerin ve kadınların yüzde 10’undan fazlasında var olduğu görülüyor. Uyku sırasında oluşan geçici solunum durmaları, bedenin oksijensiz kalmasına neden olur. Bu durum kalp krizi ve inme gibi önemli durumların ortaya çıkma ihtimalinin artmasına neden olurken, gece iyi uyuyamayan kişiler gün içinde uykuya eğilim sorunu yaşayabilir. İdrar yolları sistemine baktığımızda ise gece çok sık idrara çıkmaya, ani idrar sıkışmalarına, sertleşme bozukluklarına, istekte azalmaya neden olmaktadır. Eğer bu solunum durmaları tedavi edilmeden ürolojik problemlerin tedavisine yönelim gösterilirse, hasta ne ilaçtan ne de cerrahi işlemlerden fayda göremez. Bu yüzden şiddetli horlama veya uyku esnasında nefes kesilmesi yaşayanların mutlaka bu konuda uzmanlaşmış hekimlere başvurması gerekiyor. Aynı zamanda ürolojik şikâyetleri olan hastaların üroloji hekimlerine başvurduğunda uyku problemlerini paylaşması gerekiyor."
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