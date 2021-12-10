Uyku apnesi belirtisi olanlara Covid-19 uyarısı!

SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği ve İzmir Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, uyku apnesinin, uyku sırasında solunumdaki tıkanıklık ve kandaki oksijen doygunluğunda azalmalarla kendini gösteren bir sendrom olduğunu söyledi.
Aile öyküsü bulunanlar ve erkeklerde görülme sıklığı yüksek olan sendromun, obezite, endokrin bozukluklar, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerden etkilendiğini belirten Uçar, hastaların gürültülü horlama, uykuda boğulma ve gündüz aşırı uykulu olma şikayetleriyle doktora başvurduğunu dile getirdi.
UYKU VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Uyku apnesi sendromu olan hastalarda Covid-19 hastalığının seyri ve ağırlığının nasıl olduğunu belirlemek için bilim insanlarıyla çalışma yaptıklarını kaydeden Uçar, şöyle konuştu: "Daha önce yapılan çalışmalar gösterdi ki bağışıklık sistemimiz uykuyla çok etkileniyor. Uyku bozuklukları ve uyku apnesi sendromu olan hastalarda, bağışıklık sistemi bozulmaktadır. Yetersiz ve kalitesiz uyku, savunma hücrelerinin azalması ve iltihap hücrelerinin artmasına, dolayısıyla enfeksiyonun daha ağır geçirilmesine neden olmaktadır. Covid-19 enfeksiyonunda da böyle bir durum olacağını düşündük. Hastanemizde Covid-19 tanısıyla yatan 198 hastaya telefonla ulaşarak son 1 ay içindeki uykularının durumunu anket yoluyla sorarak, uyku apnesi belirtileri gösterip göstermediklerini belirledik."
Hastalığı ağır geçiren 198 kişiden yarısının uyku apnesi belirtileri gösterdiğini ifade eden Uçar, bu kişileri kesin teşhis ve tedavi için sağlık kurumlarına başvurmaya çağırdıklarını anlattı.
Uçar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Araştırma sonucu uyku apnesi riski yüksek olanlarda, olmayanlara göre ağır zatürre oranının 2 kat, iki taraflı zatürre oranının ise 3 kat fazla olduğunu belirledik. Yoğun bakıma yatış oranları başta olmak üzere oksijen ve kan sulandırıcıya ihtiyaçları daha fazla olduğu saptandı. Covid-19 hastalığının seyrini uyku apnesi sendromu ağırlaştırıyor. Süreci daha ciddi geçirmelerine neden oluyor. Bu nedenle uyku apnesinin hem hekim hem de hastalar tarafından tanınması çok önemli." şeklinde konuştu.
Uçar, uyku apnesinin belli başlı tedavi yöntemlerinin solunum cihazı kullanmak, üst solunum yollarına cerrahi uygulama ve altta yatan hastalığın tedavisi şeklinde olduğunu bildirdi.
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