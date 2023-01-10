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Uygun fiyatlarıyla gönüllere taht kuran Citroën'den müjdeli haber! Yeni aracını satışa sundu!

Citroën’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli ë-C4 X model ailesi, Türkiye’de satışa sunuldu.

Giriş: 10.01.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Citroën’in C4 X ve elektrikli ë-C4 X model ailesi, Türkiye’de satışa sunuldu. Otomobil, aynı anda hem benzinli hem dizel hem de yüzde 100 elektrikli motor versiyonuyla bayilerde yerini aldı. 

  • 4 FARKLI DONANIM

    Citroën C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli ë-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor. 

    Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.  

  • 2 BENZİNLi 1 DİZEL

    C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip. Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, yüksek performans ve verimliliğinin en iyi sağlandığı EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile birleştiriyor. 

  • TEK ŞARJ İLE 360 KM

    Elektrikli versiyon, 50 kwh’lık batarya kapasitesiyla, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli ë-C4 X’in menzili 360 km.

     

  • FİYAT LİSTESİ

    Yapılan açıklamaya göre, Citroën C4 X model ailesi, 722 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatıyla Türkiye’ye geldi. 

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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