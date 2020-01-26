Uygun bir ev arkadaşı yurda ödenen yüksek ücretten kurtarır

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Okullar tatile girdi ve yeni öğretim dönemi için veliler hazırlık yapıyor. Öğrenciler için en önemli sorun olan barınma bir kez daha velilerin çözmesi gereken sorun olarak gündeme gelmiş durumda. Kimi veli bütçesine göre fazla gelen yurtlardan şikayetçi kimi öğrenci kaldığı evden veya yurttan şikayetçi. Peki yurtta kalanlar mı avantajlı eve çıkanlar mı? Rakamlar neyi söylüyor?

Öncelikle gönül ister ki çocuğunuza Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalması mümkün olsun ve cüzi bir ücretle bu sorun çözülsün. Ancak yurt sayısı az ve öğrenci sayısı çok olunca bu mümkün olmuyor. Bir çok öğrenci de özel yurtları veya evleri tercih ediyor.

5 KİŞİLİK ODA BİLE 1.400 LİRA

Bu nedenle sizin için geniş bir araştırma yaptık. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde orta halli yurt fiyatları tek kişilik odalar sözkonusu olduğunda 2.500 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da Beşiktaş ve Fatih gibi üniversitelere yakın bölgelerde bu rakamlar geçerliyken şehre daha ucuz yerlerde fiyatlar yüzde 30 daha ucuz olabiliyor. Daha küçük şehirlerde tek kişilik odalarda kalmanın bedeli 1.700-2 bin liraya inebiliyor. Büyükşehirlerde 4-5 kişinin kaldığı yurtlarda bile yurt ücreti olarak minimum aylık 1.400 liralık harcama yapılmak zorunda. Bu yurtların çocuklar için konforlu olduğunu söylemek zor.

EVİN HER HALİ DAHA UCUZ

Oysa çocuğunuzun anlaşacağı bir ev arkadaşı bulursanız yaklaşık 2.300 liraya (kişi başı 1.150 TL) ev tutulduğunda emlakçı ücreti, depozito dahil çocuğunuz için aylık 1.245 lira ödeyerek barınma sorununu halledebilirsiniz. Depozitonun daha sonra geri alınmak üzere alındığını hatırlatalım. Bu durumda yaklaşık 2.500 lira depozito ödeyip kira süresi sonunda geri alacaksınız. Çoğunlukla depozitonun yarısının geri verildiği belirtiliyor. Bu durumda da 1 yıllık kiralama yaptığınızı varsayarsak kiraya 95 lira eklemeniz gerekecek. Evin size aylık maliyetini hesaplamak için atacağımız ikinci adım 1.150 liralık 1 kiralık emlak komisyonunun aylık kiraya yansıması olan 95 lirayı da eklememiz. Böylece toplam harcama 1.341 liraya çıkıyor.

Hele çocuğunuzun anlaşacağı 2 arkadaş bulabilirseniz 2.500 lira civarında 3 odalı bir ev tutup aylık barınma harcamanızı 1.041 liraya indirebilirsiniz. Yurtlar için ödenen para kahvaltıyı içeriyor. Ancak akşam yemekleri için en az günlük 15 lira (öğlen yemeklerinin okulda verilmesi halinde) harcamak yerine evde yemek yapılması maliyeti 15 liraya düşürebilir. Böylece aylık yemek ücretini de 550 liradan 250 liraya düşürebilirsiniz. Tabii ki çocuğunuzun yemek yapmayı bilmesi veya yemek yapmaya niyetli olması şart. Ev için son bir uyarı da güvenli bir bölgede veya apartmanda olmasının gerekli olması.