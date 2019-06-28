'Uygun Adım Marş' Salt'ta

28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yedi yıldır ortak bir araştırma yürüten Maria Andersson ve Nancy Atakan, 'Uygun Adım Marş' adlı sergilerinden Türkiye’nin model aldığı kültürfizik anlayışı ve uyarladığı folklorik ögelere bakıyor.
Türkiye'de beden eğitimi ve olimpizmin öncüsü Selim Sırrı Tarcan ile izinden giden kızlarının hikâyesi etrafında çok yönlü görsel anlatımlar geliştiren Andersson ve Atakan, 20. yüzyıl başında İsveç jimnastiğinin, modernleşme sürecindeki Türkiye’nin beden eğitimi sistemine nasıl temel oluşturduğunu inceliyor.
Tarcan’ın büyük kızı Selma (Mimaroğlu) modern dans, küçük kızı Azade (Kent) ise terapötik jimnastik alanında öncü isimler oldu. Onların başarılarından yola çıkarak bağımsız ve kolektif işler üreten iki sanatçının Uygun Adım Marş! sergisi, Türkiye’de beden eğitiminin kurulmasının kadınların özgürleşmesi yolunda etkilerine dikkati çekiyor.
SALT’tan Farah Aksoy’un programladığı Uygun Adım Marş!’ta, Andersson ve Atakan’ın 2018’de Göteborg’da gerçekleştirdiği sergiden seçili işlerin beraberinde, yeni ürettikleri video ve kumaş işleri sunuluyor.
SALT Beyoğlu’nda dün sanatçıların performansıyla açılan sergi 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Sergi programlarının ayrıntıları, saltonline.org ve SALT Online sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
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