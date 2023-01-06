Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nin (TYAB) koordinasyonu ile Türk Tarım Alet Makinaları İmalatçıları Birliği'nin (TARMAKBİR) işbirliğinde düzenlenen uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak. Uygulamalı çiftçi eğitimlerine katılmak isteyenlerin 14 Ocak'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor

Giriş: 06.01.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak
AA

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nden (TYAB) yapılan açıklamaya göre, uygulamalı çiftçi eğitimleri 16 Ocak'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve TYAB koordinasyonu ile Türk Tarım Alet Makinaları İmalatçıları Birliği'nin (TARMAKBİR) işbirliğinde düzenlenen eğitimlerle işletme yönetimi ve ürün planlaması, mazot tasarrufu, gübreleme, ilaç ve toprak işleme teknikleri ve gelişmiş navigasyon sistemleri ve tarımsal amaçlı drone kullanımının profesyonelce yapılması konularında çiftçilere yetkinlik kazandırılmasının yanında Türk çiftçisinin dünya çiftçisiyle rekabet edebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 OCAK

Eğitimlerle, çiftçileri modern teknolojilerle buluşturarak yeni nesil tarım teknolojilerini benimsemelerini sağlamak, bilinçli üretim yapmalarına teşvik etmek, onlara vizyon aşılayarak tarıma olan bakış açılarını genişletmek, toprak, su ve enerji kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, gelirlerini ve yaşam kalitelerini artırmanın yollarını göstermek, gençlerin tarım sektörüne yaklaşımları ve çiftçilikle ilgili algılarını iyileştirerek bu sayede tarımsal kalkınmayı hızlandırmak amaçlanıyor.

Uygulamalı çiftçi eğitimlerine katılmak isteyenler, 14 Ocak'a kadar, https://www.tohum.org.tr/ internet adresindeki formu doldurarak ya da TYAB'ı arayarak başvuruda bulunabilecekler.

Aydın, Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de bölümler halinde gerçekleştirilecek eğitimler, 16 Ocak'ta başlayıp 13 Mart'ta sona erecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz!
Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz!
Kitap okuma alışkanlığı için müdürden sıra dışı uygulama
Kitap okuma alışkanlığı için müdürden sıra dışı uygulama
Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
Mersin'de orman yangınları için
Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.