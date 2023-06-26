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Uygulama noktasında araç çarpan polisten 8 yıl sonra acı haber!

Denizli'de, trafik kontrolü yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan trafik polisinden acı haber geldi. 8 yıldır yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Recep Özbekler, yaşam savaşını kaybetti

Giriş: 26.06.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
Uygulamada araç çarpan polisten 8 yıl sonra acı haber! - Güncel Haberer
İHA

Denizli'de, uygulama noktasında araç çarpan polis memuru Recep Özbekler, kazadan 8 yıl sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 10 Kasım 2015 tarihinde Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın üzerindeki kontrol noktasında bekleyen Lütfi B. idaresindeki kamyonete aynı istikametten gelen Ekrem T. yönetimindeki otomobil çarptı.

DUBALARI TOPLADIĞI SIRADA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet uygulama noktasında bulunan polis memuru Recep Özbekler'e çarptı. Dubaları topladığı sırada aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Özbekler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 SENE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özbekler, kazadan 8 yıl sonra 40 yaşındayken bugün yaşam savaşını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İşlemlerin ardından ailesi tarafından alınan Özbekler'in cenazesi, Asri Mezarlığa getirildi. Burada öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis memuru, Gümüşler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve çok sayıda aile yakını katıldı.

Haberi Hazırlayan : İsmail Bölükbaşı

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