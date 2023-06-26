İşlemlerin ardından ailesi tarafından alınan Özbekler'in cenazesi, Asri Mezarlığa getirildi. Burada öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis memuru, Gümüşler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve çok sayıda aile yakını katıldı.

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