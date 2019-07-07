Arslan, yaptığı açıklamada, Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulunu "Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri" temasıyla 10-11 Temmuz'da düzenleyeceklerini söyledi.

ATO Congresium'daki Genel Kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çok sayıda davetlinin katılacağını belirten Arslan, Genel Kurulun şölen havasında geçeceğini dile getirdi.

Arslan, konfederasyonlarının Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2015 yılında 13. Olağan Genel Kurulumuzda kendimize 2015-2019 dönemi için 68 maddeden oluşan yol haritası belirlemiştik. Dört yıl içinde bunların tamamına yakınını hayata geçirdik. Bütün işçileri örgütlemek için o dönem 'Örgütlü Türkiye, örgüt Hak-İş' sloganını belirlemiştik. Bu konuda büyük başarılar elde ettik. 2015 yılının temmuz ayından Hak-İş'e bağlı sendikalarının toplam üye sayısı 385 bindi. Bugün bu sayı 700 binlerde.

Dört yıl gibi kısa bir sürede üye sayımızı yüzde 100'e yakın artırdık."

"ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞARIMIZ TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR"

Hak-İş'in, tüm iş kollarında sendikalarının yer alması ve bu sendikaların toplu iş sözleşmesi imzalama ehliyetine sahip olması hedefinin de bulunduğunu dile getiren Arslan, "Bütün iş kollarında en az bir sendikamız var. KKTC'de üye sendikamız var. Bağlı sendikalarımızın biri dışında hepsi toplu iş sözleşmesi imzalama ehliyetine sahip. Bu da bizim ikinci hedefimize ulaştığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Arslan, konfederasyonlarının uluslararası platformlarda da önemli saygınlık ve kazanım elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun (ITUC),geçen yıl aralık ayında yapılan kongresinde Hak-İş, ITUC'un başkan yardımcılığına seçildi. Bu, Türkiye sendikal hareketi açısından çok önemlidir. Ayrıca, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (ETUC) yürütme kuruluna seçildik. Bu da bizim için çok büyük bir onur oldu. Bunların dışında, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliğinin başkanlığını da yürütüyoruz. Bizim uluslararası alandaki başarımız Türkiye'nin başarısıdır, ülkemizdeki işçi hareketinin başarısıdır."

"ARKADAŞLARIMIZIN KADROYA ALINMASI BÜYÜK BİR DEVRİMDİR"

Son yıllarda en çok önemsedikleri gelişmenin kamudaki taşeron işçileri kadroya alan düzenleme olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Hem yerel yönetimlerde hem de kamuda bir milyona yakın arkadaşımızın kadroya alınması, çalışma hayatında büyük bir devrimdir. Taşeron sisteminin kamuda sona erdirilmiş olması, Türkiye için, emekçiler için ve bizim için tarihi bir başarıdır fakat bu büyük başarının tadını çok çıkartamadık çünkü başta KİT'lerdekiler olmak üzere kadro alamayan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın da kadrolarına kavuşmasını istiyoruz."

Mahmut Arslan, mevsimlik işçilerin çalışma süreleriyle ilgili vize işlemlerinin sorun olmaya başladığını ifade ederek, "5 ay 29 gün olan çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar uygulanmalı." dedi.

Arslan, vize işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını talep etti.