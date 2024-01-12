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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Uyduruk Sorular' Maximum Uniq Box’ta

        'Uyduruk Sorular' Maximum Uniq Box’ta

        Radyocu ve hikaye anlatıcısı Yasemin Şefik, 'Uyduruk Sonlar' gösterisiyle 25 Ocak'ta Maximum Uniq Box'ta seyircilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:51
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        'Uyduruk Sorular' Maximum Uniq Box'ta
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        XRadyocu ve hikaye anlatıcısı Yasemin Şefik, stand up gösterisi ‘Bi Nevi Barbarella’ ve yeni talk show programı ‘Uyduruk Sonlar’ ile ocak ayında seyircilerinin karşısına çıkıyor.

        Yasemin Şefik 2022 yılında başladığı, gelecekte aşk ve şimdiki zamanın klişelerini bol kahkahalı bir anlatım içinde birleştirdiği ‘Bi Nevi Barbarella’ gösterisiyle 19 Ocak’ta İzmir İstinye Art %100 Performans Arena’da sahnede olacak.

        Şefik ünlü konuklarını ağırladığı ve seyircileri de konuya dahil ettiği 'Uyduruk Sonlar’ gösterisiyle de 25 Ocak’ta Maximum Uniq Box’ta seyircelirle buluşacak.

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        #Yasemin Şefik
        #Bi Nevi Barbarella
        #Uyduruk Sorular
        #Maximum Uniq
        #gösteri
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