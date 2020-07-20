Uydudan izlenen "Caretta Tuba" bir yılda 5 bin 500 kilometre yol aldı

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, AA muhabirine, deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yaptıklarını, İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen "Tuba"ya uydu takip cihazı yerleştirdiklerini söyledi.Deniz kaplumbağalarının yaşamının tamamını, denizlerdeki hareketlerini, neler yaptıklarını çok iyi bilmediklerini anlatan Sözbilen, bu nedenle son yıllarda yeni teknolojilerle uydu takip cihazı takılan kaplumbağaları izlediklerini kaydetti.- Göç yolları takip ediliyorDenize bırakılan kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini, takip ettiklerini aktaran Sözbilen, şöyle devam etti:"Deniz kaplumbağalarının korunması için denizdeki tehditlerin nerede olduğunun bilinmesi önem taşıyor. Caretta caretta Tuba'nın göç yollarını takip ediyoruz. Salınmasının ardından iki ayını Marmaris açıklarında geçirdi. Daha sonra bir ay gibi bir sürede Yunanistan sularına ulaştı. İki ay Marmaris açıklarında kalan Tuba, buradan ayrılarak yaklaşık bir ayda Yunanistan'a daha sonra Balkanlar'a geçti. Şu ana kadar 5 bin 500 kilometre yol katetti. Bütün kışı Malta açıklarında geçirdi. Yazın gelmesiyle İtalya'ya hareket eden Tuba, bir buçuk ay Adriyatik'te kaldıktan sonra Arnavutluk'a geçti."Daha önce izlenen deniz kaplumbağalarının genellikle Kuzey Afrika'ya gittiğini belirten Sözbilen, "Genellikle Yunanistan'dan giden kaplumbağalar, Adriyatik tarafında kışı geçiriyorlar ama ilk defa bizden çıkan bir hayvanın oraya gittiğini takip etmiş olduk. Bu bizim için de ilginç oldu. "dedi.Sözbilen, cihazdan daha uzun süre veri almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!