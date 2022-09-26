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Uydu vericileriyle takip edilen küçük akbabaların göç rotası ortaya çıkarıldı

Eskişehir'de, üzerlerine uydu vericisi takılan 2 küçük akbaba, 6 ayda 10 bin ve 6 bin kilometre mesafe katetti. Uydu verileriyle dünyada nesli tükenmekte olan akbabaların üreme noktaları tespit edilirken, ilk kez göç rotaları da ortaya çıkarıldı

26.09.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan küçük akbabaların Türkiye'de üreme noktalarından biri olan Eskişehir'de yaklaşık 6 ay önce çalışma başlatıldı. DHA'nın haberine göre kurulan kapanlarla, zarar verilmeden 'Midas', 'Frig' ve 'Doğa' adlı 3 küçük akbabanın sırtlarına uydu vericisi takıldı. 

  • Küçük akbabalar 'Doğa' ve 'Midas', 13 Eylül'de göç yolculuğuna başladı. 6 ayda toplam 10 bin kilometre uçan 'Doğa' Ürdün'e, 6 bin kilometre uçan 'Midas' ise Mısır'a ulaştı. 

  • 'Frig'in ise henüz göç yolculuğuna çıkmadığı tespit edildi. Alınan verilerle İç Anadolu Bölgesi'nde üreyen küçük akbabaların göç yolları da ilk kez belirlenmiş oldu.

  • "BESLENME ALANLARINI BELİRLEYİP DAVRANIŞLARINI TAKİP ETTİK"

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Uğur Altuncu, uydudan takip ettikleri 2 akbabanın, Türkiye sınırlarından ayrılarak göç yolculuğuna başladığını söyledi.

  • Küçük akbabaların, sırtındaki uydu vericisi sayesinde anlık olarak takip edildiğini dile getiren Altuncu, "Bu takipler sonucu yaklaşık 6 ay boyunca bu kuşların nerede ve nasıl yuvaladığını, Eskişehir ve çevre bölgelerdeki beslenme alanlarını belirleyip davranışlarını takip ettik. Yaklaşık 10 gün önce de göçleri başladı. 'Midas' şu anda Mısır'da. 'Doğa'nın ise Ürdün taraflarında olduğunu gösteren sinyaller alıyoruz. 

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