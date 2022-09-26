Bu küçük akbabalardan 'Doğa', son 6 ayda içerisinde yaklaşık olarak 10 bin kilometre yol yaptı. Şu anda da yolculuğuna devam ediyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin 200 metre yüksekliğe uçtu ve en yüksek hızı 57 kilometre/saate çıktı. 'Midas' adını verdiğimiz küçük akbaba ise şu anda 6 bin kilometre uçtu. Yuva yaptığı için daha çok yuva arasında gidip gelen bir küçük akbaba. O da 54 kilometre/saat hıza ulaşmış" dedi.