Uydu takibindeki "Caretta Tuba" iki yılda 7 ülkeye uğradı, 12 bin kilometre yol yaptı

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yaşamlarının büyük kısmının denizlerde geçtiğini, bu hayvanlar için en büyük tehdidin de denizlerden geldiğini kaydetti.
Sözbilen, DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tedavileri tamamlanan "Özlem", "Suda" ve "Leyla" ismi verilen 3 deniz kaplumbağası ile "Adanalı" adı verilen yeşil deniz kaplumbağasının Muğla'nın Ortaca ilçesinden iki gün önce suya bırakıldığını anlattı.
Son iki senedir Bakanlığın desteğiyle toplam 18 kaplumbağayı izlemeye başladıklarını söyleyen Sözbilen, bu yıl suya bırakılacaklarla toplamda 63 caretta carettayı çiple uydudan takip etmiş olacaklarını kaydetti.
Sözbilen, uydudan çip ile izleme aşamasında, bu canlıların denizde nerelerde beslendiği, beslenme alanlarına nasıl gittikleri, nasıl bir göç yolu izledikleri ve göç sırasındaki davranışlarına ilişkin sorulara cevap aradıklarını söyledi.
- "Tuba güzel bir elçi oldu"
DEKAMER'in uydudan izlenen caretta carettalara ilişkin haritaları paylaştığını ve bunun ilgi gördüğünü belirten Sözbilen, 28 Ağustos 2019'da İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan "Caretta Tuba"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözbilen, "Caretta Tuba, haritadan 5 milyondan fazla görüntülendi ve izlendi. Hem bizim yaptığımız çalışmalara hem deniz kaplumbağalarına ilginin olması açısından Tuba güzel bir elçi oldu." dedi.
Caretta Tuba'nın, 12 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini, Adriyatik Denizi'nde yukarı ve aşağı yön çizdiğini, Yunanistan, İtalya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Malta açık denizlerine uğradığını, şu anda Hırvatistan açıklarında olduğunu belirten Sözbilen, şunları kaydetti:
"Tuba iyi bir veri verdi bize. Biz kaplumbağaları yaklaşık bir sene izlemeyi hedefliyoruz. Bu bazen 1 veya 3 ay da olabiliyor. 25 aydır veri alıyoruz ve halen sinyal göndermeye devam ediyor. Daha sinyal gönderecek mi bilmiyoruz. Eğer Tuba, 7-8 ay daha veri gönderirse çok iyi olacak. Kaplumbağalar, 2 veya 3 senede bir tekrar yuvalama kumsallarına geri geliyor. Tuba, 3'üncü senesinde pil ömrü izin verir de gelecek olursa ve izleyebilirsek bizim için güzel bir veri olacak. Şu ana kadar izlediğimiz kaplumbağalar kıyısal alanlarda kaldı ama Tuba, açık denizde kalmayı tercih ediyor. Malta açıklarında, Adriyatik Denizi'nde açıkta yaşıyor. Dönüşünü de izlersek keyifli bir çalışma olacak. İzleyebildiğimiz en uzun caretta caretta Tuba oldu, güzel veriler alıyoruz."
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