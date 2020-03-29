29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs tehdidinin yayılmasını önlemek amacıyla yapılan uyarıları dikkate almayıp sokağa hatta pikniğe çıkanlar devriye gezen polisler tarafından uyarıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü Konoravirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında cumartesi ve pazar günleri mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarının, yürüme, koşma, spor yapma, balık tutmak dahil olmak üzere yasaklandığını açıkladı.
BANKLARDA PİKNİK YAPIYORLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı da bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılmasını yasakladı. Avcılar sahil bandında dün sabah erken saatlerde yürüyüşe çıkanlar ile aletlerinin bulunduğu yerlerde spor yapanlar görülürken, zabıta ekipleri bunları ilerleyen saatlerde uyararak uzaklaştırdı. Ancak, yolun karşı tarafında bulunan Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda öğleden sonra bazı kişilerin masalı banklarda oturarak piknik yaptıkları görüldü.
ÖNCE ANONSLAR YAPILDI, SONRA YANLARINA GİDİLDİ
İhbarlar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube devriye ekipleri sahilin hemen yanındaki bu parkta oturanlara, sağlıkları açısından buradan uzaklaşmaları yönünde anonslar yaptı. Anonslarla yetinmeyen polisler, masaların etrafında oturanların yanlarına giderek, yasağı hatırlatarak sağlıklarını düşünmelerini ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.
AMPLİFİKATÖR VE MİKROFONU İLE ŞARKI SÖYLÜYORDU
Bu arada bir kişinin yanında mikrofon bağladığı amplifikatör getirdiği etrafında toplanan ve bir şeyler içen gençlere şarkı söylediği görüldü. Şarkı söyleyen kişi, kendisine evine gitmesini söyleyen polislere, herkesin hastalık nedeniyle moralinin bozulduğunu, etrafında toplananlara moral vermek istediğini söyledi. Polis bu kişi ile etrafındakileri evlerine gitmeleri uyarısında bulundu.
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